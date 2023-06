Yvelines. Deux cambrioleurs surpris par la police dans un pavillon à Houilles

Deux cambrioleurs ont été interpellés, dans la soirée de samedi 10 juin, avenue Jean-Jacques Rousseau à Houilles (Yvelines). C'est un témoin des faits qui a contacté les services de police un peu avant 19h50 pour signaler la présence d'individus suspects dans le pavillon de ses voisins.



Des équipages de police-secours et du groupe de sécurité de proximité (GSP) ont été dépêchés sur place et ont interpellé deux hommes en possession d'une valise remplie d'objets, dont des bijoux.

Lors des constatations, les policiers ont découvert des dégradations sur une porte du pavillon et sur un volet arraché.



Les auteurs présumés, âgés de 25 et 37 ans, originaires de Savigny-sur-Orge, ont été placés en, garde à vue pour "vol par effraction ern réunion".