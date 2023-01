Yvelines. Deux cambrioleurs stoppés dans leur élan à Verneuil-sur-Seine

Deux hommes ont été interpellés après une tentative de vol par effraction dans une habitation à Verneuil-sur-Seine (Yvelines) ce lundi 30 janvier.



Vers midi et demi, une habitante de l’allée du Bois-Gris a contacté le 17 (Police secours) pour signaler que des individus tentaient de pénétrer dans son pavillon.



Les forces de l’ordre sont arrivées rapidement sur les lieux alors que les suspects venaient de prendre la fuite. Ces derniers ont été retrouvés et interpellés peu de temps après. Âgés de 20 et 23 ans, ils ont été placés en garde à vue.