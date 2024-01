Yvelines. Deux cambrioleurs appréhendés grâce à la vigilance d'une voisine, à Chatou

Des cambrioleurs ont été interpellés ce mardi 9 janvier en début d'après-midi à Chatou (Yvelines). Peu avant 15 heures, une femme a remarqué que deux individus s'étaient introduits par effraction dans le pavillon de ses voisins, rue du Général-Leclerc. Elle a immédiatement signalé les faits aux services de police.



Sur place, les forces de l'ordre ont constaté effectivement qu'une vitre était brisée. Les policiers ont alors encerclé le secteur autour du pavillon et c'est ainsi qu'ils ont repéré deux hommes, encagoulés et gantés, correspondant au signalement fourni par le témoin. Ces derniers, âgés de 18 ans, ont été appréhendés sans opposer de résistance.



Une montre et un téléphone portable dont ils n'ont pu justifier la provenance ont été découverts sur eux. Les deux suspects ont été placés en garde à vue pour vol par effraction.