Yvelines. Deux adolescents interpellés à Sartrouville à bord d'une voiture volée à la mairie de Colombes

Deux adolescents de 14 et 17 ans, à bord d'une voiture volée, ont été interpellés ce lundi 9 octobre, vers 16h30, sur le parking d'un supermarché à Sartrouville (Yvelines).



En patrouille dans le secteur de l'avenue Robert-Schuman, un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) a eu son attention attirée par les jeunes occupants d'une Renault Zoé, stationnée sur le parking de Carrefour. Lors du contrôle, via la plaque d'immatriculation, il est ressorti que le véhicule était inscrit au fichier des objets et des véhicules volés (FOVeS).



La Zoé avait été dérobée quelque temps auparavant au préjudice de la mairie de Colombes (Hauts-de-Seine).



Le conducteur a été immédiatement interpellé. S'agissant d'un mineur, il n'était évidemment pas titulaire du permis. Le passager qui avait tenté de prendre la fuite a été appréhendé après une brève course-poursuite.



Les deux suspects ont été placés en garde à vue pour recel de vol de véhicule.