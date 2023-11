Yvelines. Cinq jeunes soupçonnés de parachutage à la prison de Bois-d'Arcy

Le comportement de cinq jeunes aux abords du centre pénitentiaire de Bois d’Arcy (Yvelines) n’a pas manqué d’attirer l’attention d’une patrouille de police, de passage rue Hoche ce samedi après-midi.



De fait, lors des vérifications d'identité, les fonctionnaires ont remarqué que les suspects étaient en possession de frondes et de colis destinés à être parachutés par-dessus le mur d'enceinte de la prison. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue pour « tentative de remise d’objet a détenu ».



Les mis en cause sont âgés de 15 à 21 ans.