Yvelines. Aux Mureaux, il exhibe un fusil et un couteau sur son balcon, il est interpellé

Un homme qui vociférait et exhibait un couteau et un fusil sur son balcon, aux Mureaux (Yvelines) a attiré l’attention d’un voisin qui a appelé la police, hier samedi en milieu de matinée.



A l’arrivée sur place des forces de l’ordre, rue Maurice-Bellonte, l’homme, âgé de 47 ans, a ouvert sa porte et s’est présenté aux policiers sans opposer la moindre résistance indique une source proche de l’enquête.