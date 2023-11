Yvelines. A vive allure et à contresens à Sartrouville : un chauffard arrêté après un refus d’obtempérer

Un homme de 54 ans a été arrêté cette nuit de samedi à dimanche après avoir commis des infractions au code de la route et un refus d’obtempérer à Sartrouville (Yvelines).



Vers 3 heures ce matin, rue Louise-Michel les policiers nationaux et municipaux ont voulu contrôler un automobiliste qui roulait à vive allure et à contresens de la circulation.