Yvelines. À Versailles, il frappait son chien à coups de laisse : le maître est neutralisé à l’aide d’un pistolet électrique ,

A l’arrivée de la patrouille, le mis en cause est devenu hystérique, relate une source policière. Les fonctionnaires ont dû faire usage d’un pistolet à impulsion électrique en mode ardillons, pour le maîtriser et lui passer les menottes.



Interpellé, le jeune homme, âgé de 19 ans, et son chien ont été emmenés au commissariat de police à la demande l’officier de police judiciaire de permanence.