Yvelines. À Sartrouville, une mère et son fils envoient un chauffeur de bus à l’hôpital

Un chauffeur de bus a fait usage de son droit de retrait après avoir été victime d’une agression à Sartrouville (Yvelines).



Dans la soirée d’hier, samedi, rue Rabelais, un conducteur de bus est amené à faire une remontrance à une automobiliste dont il juge la conduite dangereuse.



Mécontente, la conductrice stoppe sa voiture et en descend avec son fils. Tous deux montent alors à bord du bus avec la ferme intention de mettre une correction au chauffeur de bus. Ce dernier reçoit de nombreux coups au visage, puis la mère et le fils prennent la fuite.



Souffrant d’une plaie au cuir chevelu et d’une possible fracture de la cavité orbitale, le chauffeur a été transporté à l’hôpital par les sapeurs-pompiers. Il a exercé son droit de retrait et a déposé plainte.



L’auteur présumé des violences, âgé de 42 ans et demeurant Sartrouville, a été placé en garde à vue pour violences volontaires en réunion.



Une enquête de police a été ouverte qui permettra d’établir précisément le déroulement des faits.