Yvelines. À Chatou, deux hommes surpris en train de forcer la porte d’un pavillon

Samedi matin vers 4 heures, deux hommes de 33 ans ont été interpellés en flagrant délit à Chatou (Yvelines) après une tentative de vol par effraction en réunion.



Informés par un témoin via un appel sur le 17, les policiers de la brigade anti-criminalité (Bac) se sont rendus sur le lieu d’un « cambriolage en cours », rue du Val-Fleuri et ont surpris deux hommes en train de forcer le barillet de la porte d’un pavillon, à l’aide d’un burin et d’un marteau.



Les suspects avaient auparavant fracturé le cadenas de la chaîne du portillon pour s’introduire dans la propriété. Ils ont été placés en garde à vue.