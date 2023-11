Yvelines. À Aubergenville, les cambrioleurs arrêtés par la police ont de 12 à 15 ans

Ils ont entre 12 et 15 ans. Quatre pré-adolescents ont été interpellés par la police alors qu’ils commettaient un cambriolage, dans les Yvelines.



Les faits se sont déroulés ce dimanche 12 novembre. Vers 17 heures, le commissariat des Mureaux a été contacté par une société de télé-surveillance signalant que des individus s’étaient introduits dans un pavillon de la route de Bazemont à Aubergenville.



Un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC) s’est rendu discrètement sur place et a surpris quatre très jeunes garçons à l’intérieur du pavillon qui ont été appréhendés. Deux d’entre eux sont âgés de 12 ans, les deux autres de 13 et 15 ans. Ils ont été placés en garde à vue pour vol par effraction.