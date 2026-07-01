Yann de Kerguenec nommé directeur départemental de l’ARS dans l’Eure

À l’occasion de sa prise de fonctions, Yann de Kerguenec a affiché sa volonté de travailler au plus près des acteurs locaux.



« C’est avec un grand plaisir et beaucoup d’enthousiasme que je rejoins la délégation départementale de l’Eure et son équipe. Après avoir œuvré à la santé des habitants de l’Yonne puis de la Seine-Saint-Denis, je mesure combien chaque territoire porte ses propres dynamiques avec ses propres acteurs, ses contrastes, sa culture et son histoire et, bien entendu, ses propres besoins. »



Le nouveau directeur départemental entend faire de cette arrivée « un temps d’écoute et de dialogue avec les élus, les professionnels de santé et les habitants afin de contribuer ensemble à l’amélioration de la santé, de l’accompagnement et de l’accès aux soins à la hauteur des enjeux du territoire ».