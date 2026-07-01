Yann de Kerguenec nommé directeur départemental de l’ARS dans l’Eure

L’Agence régionale de santé (ARS) Normandie annonce la nomination de Yann de Kerguenec au poste de directeur départemental de l’Eure. Il a pris ses fonctions le 30 juin 2026.
Il succède à Philippe Luccioni-Michaux, appelé à diriger l’ARS de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Diplômé de l’École nationale supérieure de Sécurité sociale, Yann de Kerguenec débute sa carrière à la Mutualité sociale agricole, où il exerce les fonctions de sous-directeur délégué à la santé entre 1999 et 2005.
Il rejoint ensuite la Fédération de l’hospitalisation privée comme directeur juridique, avant de devenir directeur juridique puis directeur général du Conseil national de l’Ordre des infirmiers entre 2010 et 2020.
Depuis 2021, il occupait des fonctions au sein des agences régionales de santé, d’abord comme directeur territorial de l’Yonne à l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, puis, depuis juin 2024, comme directeur départemental adjoint de l’ARS Île-de-France en Seine-Saint-Denis.
Il succède à Philippe Luccioni-Michaux, appelé à diriger l’ARS de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Diplômé de l’École nationale supérieure de Sécurité sociale, Yann de Kerguenec débute sa carrière à la Mutualité sociale agricole, où il exerce les fonctions de sous-directeur délégué à la santé entre 1999 et 2005.
Il rejoint ensuite la Fédération de l’hospitalisation privée comme directeur juridique, avant de devenir directeur juridique puis directeur général du Conseil national de l’Ordre des infirmiers entre 2010 et 2020.
Depuis 2021, il occupait des fonctions au sein des agences régionales de santé, d’abord comme directeur territorial de l’Yonne à l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, puis, depuis juin 2024, comme directeur départemental adjoint de l’ARS Île-de-France en Seine-Saint-Denis.
« Un temps d’écoute et de dialogue »
À l’occasion de sa prise de fonctions, Yann de Kerguenec a affiché sa volonté de travailler au plus près des acteurs locaux.
« C’est avec un grand plaisir et beaucoup d’enthousiasme que je rejoins la délégation départementale de l’Eure et son équipe. Après avoir œuvré à la santé des habitants de l’Yonne puis de la Seine-Saint-Denis, je mesure combien chaque territoire porte ses propres dynamiques avec ses propres acteurs, ses contrastes, sa culture et son histoire et, bien entendu, ses propres besoins. »
Le nouveau directeur départemental entend faire de cette arrivée « un temps d’écoute et de dialogue avec les élus, les professionnels de santé et les habitants afin de contribuer ensemble à l’amélioration de la santé, de l’accompagnement et de l’accès aux soins à la hauteur des enjeux du territoire ».
« C’est avec un grand plaisir et beaucoup d’enthousiasme que je rejoins la délégation départementale de l’Eure et son équipe. Après avoir œuvré à la santé des habitants de l’Yonne puis de la Seine-Saint-Denis, je mesure combien chaque territoire porte ses propres dynamiques avec ses propres acteurs, ses contrastes, sa culture et son histoire et, bien entendu, ses propres besoins. »
Le nouveau directeur départemental entend faire de cette arrivée « un temps d’écoute et de dialogue avec les élus, les professionnels de santé et les habitants afin de contribuer ensemble à l’amélioration de la santé, de l’accompagnement et de l’accès aux soins à la hauteur des enjeux du territoire ».