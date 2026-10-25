Voyageurs bloqués à Évreux : Guy Lefrand réclame des comptes à la SNCF

Légende : Les trains sont restés bloqués plusieurs heures à Evreux - Illustration © infonormandie
Des voyageurs immobilisés pendant plusieurs heures, mais aucune information transmise à la municipalité : c’est ce que dénonce Guy Lefrand après les importantes perturbations survenues ce samedi 24 octobre sur la ligne Paris-Caen, notamment en gare d’Évreux (Eure).
Dans un communiqué diffusé ce dimanche, le maire exprime d’abord son soutien aux usagers confrontés à une situation « particulièrement éprouvante ». Mais il dit aussi sa surprise : selon lui, ni l’élu d’astreinte chargé de la sécurité ni le cadre d’astreinte de la collectivité n’ont été alertés par la SNCF.
Dans un communiqué diffusé ce dimanche, le maire exprime d’abord son soutien aux usagers confrontés à une situation « particulièrement éprouvante ». Mais il dit aussi sa surprise : selon lui, ni l’élu d’astreinte chargé de la sécurité ni le cadre d’astreinte de la collectivité n’ont été alertés par la SNCF.
La Ville informée par la presse et les réseaux sociaux
Guy Lefrand indique avoir appris les difficultés des voyageurs ce dimanche matin. Une fois informés, les services municipaux ont pris contact avec la préfecture pour s’assurer du suivi de la situation. Selon le maire, ces échanges ont permis de constater que les services de l’État n’avaient pas davantage été prévenus dans les délais nécessaires.
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L’élu regrette que les premières informations soient arrivées par la presse et les réseaux sociaux, avant tout contact officiel avec les autorités locales. « Comment comprendre qu’aucune information officielle n’ait été transmise aux autorités locales alors que de nombreux voyageurs étaient bloqués pendant plusieurs heures en gare d’Évreux ? », interroge-t-il.
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L’élu regrette que les premières informations soient arrivées par la presse et les réseaux sociaux, avant tout contact officiel avec les autorités locales. « Comment comprendre qu’aucune information officielle n’ait été transmise aux autorités locales alors que de nombreux voyageurs étaient bloqués pendant plusieurs heures en gare d’Évreux ? », interroge-t-il.
« Un véritable dysfonctionnement »
Pour le maire, cet épisode révèle « un véritable dysfonctionnement dans la circulation de l’information ». Il rappelle que les collectivités et les services de l’État doivent être avertis sans délai pour suivre la situation, renseigner les habitants et, si nécessaire, mobiliser des moyens.
« J’attends désormais des explications de la SNCF sur les raisons de cette absence d’information », insiste Guy Lefrand, qui réclame une gestion plus réactive et mieux coordonnée. La Ville se dit prête à se mobiliser pour accompagner les usagers lorsque la situation l’exige.
« J’attends désormais des explications de la SNCF sur les raisons de cette absence d’information », insiste Guy Lefrand, qui réclame une gestion plus réactive et mieux coordonnée. La Ville se dit prête à se mobiliser pour accompagner les usagers lorsque la situation l’exige.