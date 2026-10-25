Voyageurs bloqués à Évreux : Guy Lefrand réclame des comptes à la SNCF

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Guy Lefrand indique avoir appris les difficultés des voyageurs ce dimanche matin. Une fois informés, les services municipaux ont pris contact avec la préfecture pour s’assurer du suivi de la situation. Selon le maire, ces échanges ont permis de constater que les services de l’État n’avaient pas davantage été prévenus dans les délais nécessaires.L’élu regrette que les premières informations soient arrivées par la presse et les réseaux sociaux, avant tout contact officiel avec les autorités locales. « Comment comprendre qu’aucune information officielle n’ait été transmise aux autorités locales alors que de nombreux voyageurs étaient bloqués pendant plusieurs heures en gare d’Évreux ? », interroge-t-il.