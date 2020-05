Violences urbaines : un chauffeur de bus et trois policiers blessés a Chanteloup-lès-Vignes (Yvelines)

Un peu plus tard, des policiers, intervenant pour un différend sur la voie publique dans la cité de la Noé, ont fait l’objet de tirs de mortier par un groupe d’une cinquantaine d’individus, rassemblés placé dès 4 Vents.



Le pare brise et une vitre latérale du véhicule de police ont volé en éclats. Trois policiers, âgés de 38, 43 et 50 ans, ont été blessés : un a été brûlé au cou, un second au bras gauche et un troisième à la main droite.



Dès leur arrivée, les renforts ont fait usage de l’armement collectif (grenades lacrymogènes et de désencerclement...) pour disperser les assaillants.



Aucune interpellation n’a été opérée.