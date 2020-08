Violences urbaines dans les Yvelines : les forces de l'ordre confrontées à des groupes hostiles

A Versailles, au milieu de la nuit, c'est pour disperser un attroupement d'une trentaine de jeunes que les policiers sont intervenus en nombre, dans le quartier Jussieu. Un quartier sous tension depuis le début des vacances, sur fond de règlement de compte entre bandes et quartiers.



Vers 1 heure du matin, l'attention de la brigade anti-criminalité (Bac) a ainsi été attirée par un véhicule avec à bord cinq individus. Lors du contrôle, rue Georges-Bizet, les policiers en civil ont remarqué dans l'habitacle des barres de fer. Le conducteur et ses passagers ont été interpellés.



Dans le même temps, les occupants d'un autre véhicule, une Mégane Renault, étaient à leur tour arrêtés, après avoir abandonné la voiture au milieu de la chaussée et tenté de prendre la fuite à pied en lançant des pierres sur les fonctionnaires. Ces derniers ont riposté avec une grenade lacrymogène. A l'intérieur de la Mégane, deux engins incendiaires artisanaux ont été découverts. Le propriétaire de ce véhicule a été interpellé alors qu’il se présentait au commissariat de Guyancourt.



Un troisième véhicule a été contrôlé et ses trois occupants, en possession d’un couteau, ont été également interpellés.



Au total, neuf suspects ont été placés en garde à vue pour « participation à un groupement formé en vue de la commission de dégradations ou de violences ». Les mis en cause sont âgés entre 16 et 28 ans.