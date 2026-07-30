Agglomération rouennaise : 185 kg de stupéfiants et un fusil à pompe saisis lors d’une perquisition

La police a diffiusé sur ses réseaux sociaux la photo de la drogue conditionnée, du fusil à pompe et du matériel saisis lors de la perqusition au domicile des suspects - Photo ©DIPN76
Les policiers se sont rendus, lundi 27 juillet, au domicile d’un homme soupçonné d’être impliqué dans un rodéo urbain dans l’agglomération rouennaise. Une perquisition a alors été menée dans le cadre de cette procédure.
Cerise sur le gateau : les enquêteurs ont découvert 185 kilos de produits stupéfiants, comprenant de la résine et de l’herbe de cannabis, mais aussi de l’héroïne et de la cocaïne.
Cerise sur le gateau : les enquêteurs ont découvert 185 kilos de produits stupéfiants, comprenant de la résine et de l’herbe de cannabis, mais aussi de l’héroïne et de la cocaïne.
Deux interpellations
Un fusil à pompe ainsi qu’une presse démontée, susceptible d’être utilisée pour conditionner la drogue, ont également été saisis, indique-t-on à la Direction interdépartemenrtale de la police nationale (DIPN) sans plus de précisions quant à l'identité des suspects et des suites judiciaires..
Les deux personnes interpellées ont été placées en garde à vue dans les locaux de l'hôtel de police rouennais, rue Brisout-de-Barneville.
Les deux personnes interpellées ont été placées en garde à vue dans les locaux de l'hôtel de police rouennais, rue Brisout-de-Barneville.