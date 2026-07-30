Agglomération rouennaise : 185 kg de stupéfiants et un fusil à pompe saisis lors d’une perquisition

Les policiers se sont rendus, lundi 27 juillet, au domicile d’un homme soupçonné d’être impliqué dans un rodéo urbain dans l’agglomération rouennaise. Une perquisition a alors été menée dans le cadre de cette procédure.



Cerise sur le gateau : les enquêteurs ont découvert 185 kilos de produits stupéfiants, comprenant de la résine et de l’herbe de cannabis, mais aussi de l’héroïne et de la cocaïne.