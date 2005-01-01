Harpe et kora réunies au Château de Vascoeuil pour un voyage musical entre les continents

Intitulé « Escales métisses », leur programme associera des airs traditionnels mandingues et celtiques, une suite persane, des folias baroques de Lucas Ruiz de Ribayaz ainsi que des compositions de Pape Cissokho.



Né au Sénégal, le musicien a appris la kora et le chant en Casamance auprès de Kaoussou Kouyaté. Installé au Havre, il collabore avec des artistes et ensembles venus d’horizons très différents, parmi lesquels Ballaké Sissoko, l’Opéra de Rouen ou encore l’Opéra de Lyon. Depuis 2017, il enseigne la kora et la musique africaine au Conservatoire du Havre.



Alice Cissokho a, de son côté, étudié au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Harpiste soliste et musicienne d’orchestre, elle travaille régulièrement avec les musiciens de l’Opéra de Rouen et enseigne depuis 2005 au Conservatoire Arthur-Honegger du Havre.



Le duo a déjà présenté ses créations en France, en Afrique et au Japon. Son album « Ndiakhass », dont le titre désigne un tissu sénégalais composé de différentes étoffes assemblées, illustre cette volonté de faire fusionner les cultures et les sonorités.