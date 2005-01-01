Connectez-vous S'inscrire
 

Harpe et kora réunies au Château de Vascoeuil pour un voyage musical entre les continents


Le duo formé par Pape et Alice Cissokho se produira samedi 22 août au Château de Vascoeuil. Leur programme « Escales métisses » mêlera traditions africaines, celtiques, persanes et baroques.


Publié le Dimanche 2 Août 2026 à 21:47



Harpe et kora réunies au Château de Vascoeuil pour un voyage musical entre les continents
Deux instruments cousins dialogueront dans le cadre du Château de Vascoeuil, dans l’Eure.  La harpe celtique d’Alice Cissokho rencontrera la kora et le chant de Pape Cissokho lors d’un concert programmé à 20h30, au premier étage du château.

Depuis près de vingt ans, le couple développe un univers musical à la croisée des cultures. Elle est harpiste classique, lui est issu d’une famille de griots sénégalais et perpétue la tradition musicale mandingue. Ensemble, ils rapprochent des répertoires parfois considérés comme éloignés, du baroque aux musiques d’Afrique de l’Ouest.

​Un métissage musical

Intitulé « Escales métisses », leur programme associera des airs traditionnels mandingues et celtiques, une suite persane, des folias baroques de Lucas Ruiz de Ribayaz ainsi que des compositions de Pape Cissokho.

Né au Sénégal, le musicien a appris la kora et le chant en Casamance auprès de Kaoussou Kouyaté. Installé au Havre, il collabore avec des artistes et ensembles venus d’horizons très différents, parmi lesquels Ballaké Sissoko, l’Opéra de Rouen ou encore l’Opéra de Lyon. Depuis 2017, il enseigne la kora et la musique africaine au Conservatoire du Havre.

Alice Cissokho a, de son côté, étudié au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Harpiste soliste et musicienne d’orchestre, elle travaille régulièrement avec les musiciens de l’Opéra de Rouen et enseigne depuis 2005 au Conservatoire Arthur-Honegger du Havre.

Le duo a déjà présenté ses créations en France, en Afrique et au Japon. Son album « Ndiakhass », dont le titre désigne un tissu sénégalais composé de différentes étoffes assemblées, illustre cette volonté de faire fusionner les cultures et les sonorités.

Informations pratiques
Concert : samedi 22 août 2026 à 20h30
Lieu : premier étage du Château de Vascoeuil
Tarif : 27 € par personne, 17 € en tarif réduit

Un dîner sénégalais est également proposé à partir de 19 heures au restaurant La Cascade, au tarif de 28 €, boissons comprises.

Réservations : sur chateauvascoeuil.com ou au 02 35 23 62 35.


Tags : château de Vascoeuil, concert, Eure, musique

Vous pouvez réagir à cet article
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Retour à l'accueil
Chargement du fil info…
Les autres infos