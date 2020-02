Véhicules dégradés à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) : deux suspects en garde à vue

Peu avant 22 heures, une patrouille a repéré, boulevard Descartes, cinq individus affairés autour d'une voiture en stationnement. Deux des suspects ont alors été vus en train de briser les rétroviseurs du véhicule. Ils prenaient ensuite la fuite et allaient rejoindre un groupe de jeunes rassemblés près d'un gymnase.LIRE AUSSI : > Une trentaine de véhicules dégradés à Guyancourt et Montigny-le-Bretonneux Informé des faits, le centre d'information et de commandement (CIC) qui gère les appels de Police Secours (ce service est basé à la Direction départementale de sécurité publique à Viroflay, près de Versailles) a dépêché des renforts. Bilan : douze individus ont été appréhendés à proximité du lieu des dégradations. Parmi eux, donc, les principaux auteurs, deux adolescents âgés de 17 ans, domiciliés dans la commune.L'enquête va devoir établir si les deux mis en cause sont également à l'origine, avec d'autres, des dégradations commises ces derniers jours sur une trentaine de véhicules à Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt.