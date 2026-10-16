Eure : une automobiliste de 44 ans tuée dans un face-à-face près de Gisors

Une collision entre deux voitures a fait un mort et trois blessés, jeudi 15 octobre, à Nojeon-en-Vexin. Deux des blessés, dont une adolescente, ont été grièvement touchés.

Publié le Vendredi 16 Octobre 2026 à 18:19