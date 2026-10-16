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Tags : Eure, Gisors, Nojeon-en-Vexin


Eure : une automobiliste de 44 ans tuée dans un face-à-face près de Gisors


Une collision entre deux voitures a fait un mort et trois blessés, jeudi 15 octobre, à Nojeon-en-Vexin. Deux des blessés, dont une adolescente, ont été grièvement touchés.


Publié le Vendredi 16 Octobre 2026 à 18:19


Eure : une automobiliste de 44 ans tuée dans un face-à-face près de Gisors
Les sapeurs-pompiers ont pris en charge les victimes en vue de leur transport vers des hôpitaux de la région - illustration Pixabay

Une automobiliste de 44 ans a perdu la vie dans un accident à Nojeon-en-Vexin (Eure), près de Gisors. Deux voitures circulant dans le sens opposé se sont percutées peu avant 18 heures, ce jeudi, rapporte France 3 Normandie, qui cite des informations confirmées par le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure.

Un homme de 60 ans a été évacué au CHU de Rouen par l’hélicoptère Viking 76 du Samu. Son pronostic vital était engagé au moment de sa prise en charge..
 

Deux adolescents parmi les blessés

Une adolescente de 16 ans, également grièvement blessée, a été transportée aux Feugrais, le centre hospitalier d’Elbeuf. Un jeune de 17 ans, plus légèrement touché, a été conduit à l’hôpital de Gisors.

L’intervention a mobilisé dix-neuf sapeurs-pompiers ainsi que le Smur, de 17 h 45 jusqu’à minuit. La gendarmerie en charge des constatations a ouvert une enquête pour établir les circonstances précises de la collision.
 


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