Manifestations à Rouen et au Havre : 40 interpellations et 17 blessés, selon la préfecture

Des affrontements, des pillages et des incendies ont marqué les manifestations ce samedi en Seine-Maritime. Dans son bilan communiqué à 20 h 30, la préfecture fait état de 40 interpellations et de 17 blessés.

Publié le Samedi 17 Octobre 2026 à 21:10