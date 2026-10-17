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Tags : Boos, Seine-Maritime


Seine-Maritime. À Boos, un feu de toiture mobilise 26 sapeurs-pompiers, trois adultes à reloger


Un incendie touche un pavillon à Boos, en Seine-Maritime, ce samedi 17 octobre. Trois adultes doivent être relogés par la mairie.


Publié le Samedi 17 Octobre 2026 à 12:44


Seine-Maritime. À Boos, un feu de toiture mobilise 26 sapeurs-pompiers, trois adultes à reloger
Légende : Trois lances à incendie ont été mises en action en raison de l’ampleur du feu - illustration Adobe stock 

Un feu de toiture s’est déclaré dans un pavillon d’environ 100 m², comprenant un rez-de-chaussée et des combles, à Boos. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 10h34.

Neuf engins et 26 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Selon les derniers éléments transmis par les secours, l’incendie est toujours en cours d’extinction au moyen de trois lances.

Trois adultes à reloger

Trois adultes doivent être relogés par la mairie, présente sur les lieux. L’origine du sinistre et l’étendue des dégâts ne sont pas précisées à ce stade.
 


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