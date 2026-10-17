Seine-Maritime. À Boos, un feu de toiture mobilise 26 sapeurs-pompiers, trois adultes à reloger

Un feu de toiture s’est déclaré dans un pavillon d’environ 100 m², comprenant un rez-de-chaussée et des combles, à Boos. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 10h34.



Neuf engins et 26 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Selon les derniers éléments transmis par les secours, l’incendie est toujours en cours d’extinction au moyen de trois lances.