Seine-Maritime. À Boos, un feu de toiture mobilise 26 sapeurs-pompiers, trois adultes à reloger

Légende : Trois lances à incendie ont été mises en action en raison de l’ampleur du feu - illustration Adobe stock
Un feu de toiture s’est déclaré dans un pavillon d’environ 100 m², comprenant un rez-de-chaussée et des combles, à Boos. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 10h34.
Neuf engins et 26 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Selon les derniers éléments transmis par les secours, l’incendie est toujours en cours d’extinction au moyen de trois lances.
Neuf engins et 26 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Selon les derniers éléments transmis par les secours, l’incendie est toujours en cours d’extinction au moyen de trois lances.
Trois adultes à reloger
Trois adultes doivent être relogés par la mairie, présente sur les lieux. L’origine du sinistre et l’étendue des dégâts ne sont pas précisées à ce stade.