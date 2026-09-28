 

Un véhicule en feu au deuxième sous-sol d’un immeuble à Sotteville-lès-Rouen


Vingt-huit sapeurs-pompiers sont intervenus ce lundi matin, à Sotteville-lès-Rouen. Ils ont été confronté à un départ de feu en sous-sol d'un immeuble qui n'a fait aucune victime.


Publié le Lundi 28 Septembre 2026 à 12:08


Un véhicule s'est enflammé au sous-sol de l'immeiuble de quatre étages - Illustration © Adobe Stock
Un véhicule s'est enflammé au sous-sol de l'immeiuble de quatre étages - Illustration © Adobe Stock
Un incendie s’est déclaré dans un box situé au deuxième sous-sol d’un immeuble d’habitation de quatre étages, rue de Trianon à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), ce lundi 28 septembre. Appelés à 10h27, les secours ont constaté à leur arrivée qu’un véhicule était en feu.

Une lance à incendie a été déployée pour procéder à l’extinction.

Reconnaissances dans les étages

Une équipe spécialisée dans l’exploration longue durée a également été mobilisée pour effectuer des reconnaissances dans les étages. Le poste de commandement a organisé les opérations en deux secteurs : la lutte contre le feu et les reconnaissances, relate le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) qui a engagé vingt-huit sapeurs-pompiers avec neuf engins.

La police, Enedis, GRDF et la mairie sont également venus sur les lieux. Selon le bilan provisoire communiqué par les secours, aucune victime n’est à déplorer. L’intervention est toujours en cours à cette heure.
 
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Tags : Seine-Maritime, Sotteville-lès-Rouen
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