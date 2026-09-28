Un véhicule en feu au deuxième sous-sol d’un immeuble à Sotteville-lès-Rouen

Une équipe spécialisée dans l’exploration longue durée a également été mobilisée pour effectuer des reconnaissances dans les étages. Le poste de commandement a organisé les opérations en deux secteurs : la lutte contre le feu et les reconnaissances, relate le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) qui a engagé vingt-huit sapeurs-pompiers avec neuf engins.



La police, Enedis, GRDF et la mairie sont également venus sur les lieux. Selon le bilan provisoire communiqué par les secours, aucune victime n’est à déplorer. L’intervention est toujours en cours à cette heure.

