Élections sénatoriales : qui sont les neuf élus de Seine-Maritime et de l’Eure ?

Six sièges en Seine-Maritime, trois dans l’Eure : les résultats des élections sénatoriales de ce dimanche 27 septembre sont tombés dans la soirée. Voici les élus et les scores des listes.

Publié le Dimanche 27 Septembre 2026 à 20:25