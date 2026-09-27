Élections sénatoriales : qui sont les neuf élus de Seine-Maritime et de l’Eure ?

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La liste « La Seine-Maritime, une passion commune ! » arrive en tête en Seine-Maritime, avec 1 152 voix et trois des six sièges à pourvoir. Agnès Canayer, Pascal Martin et Catherine Morin-Desailly sont proclamés élus, selon les résultats diffusés par la préfecture.
Les trois autres sièges reviennent à Bastien Coriton, dont la liste « Nos communes, notre avenir » recueille 726 voix, à Céline Brulin, avec 609 voix pour « Avec Céline Brulin, mettons la commune au cœur de la République », et à Léon Levavasseur, dont la liste « Au service des communes pour défendre la Seine-Maritime » obtient 406 voix.
Les trois autres sièges reviennent à Bastien Coriton, dont la liste « Nos communes, notre avenir » recueille 726 voix, à Céline Brulin, avec 609 voix pour « Avec Céline Brulin, mettons la commune au cœur de la République », et à Léon Levavasseur, dont la liste « Au service des communes pour défendre la Seine-Maritime » obtient 406 voix.
En Seine-Maritime, quatre listes se partagent les sièges
Neuf listes étaient en lice dans le département. Cinq ne décrochent aucun siège : « Faisons entrer le programme du nouveau front populaire au sénat » (90 voix), « République rurale » (72), « Voix de la Liberté » (17), « Ensemble pour une République plus efficace » (13) et « Notre territoire, nos traditions » (13).
Sur les 3 207 inscrits, 3 149 grands électeurs ont voté. La préfecture comptabilise 3 098 suffrages exprimés, 33 bulletins blancs et 18 bulletins nuls.
Sur les 3 207 inscrits, 3 149 grands électeurs ont voté. La préfecture comptabilise 3 098 suffrages exprimés, 33 bulletins blancs et 18 bulletins nuls.
Dans l’Eure, deux sièges pour la liste d’Hervé Maury
Dans l’Eure, la liste « Unis pour nos communes et la ruralité », conduite par Hervé Maurey, arrive largement en tête avec 920 voix. Elle obtient deux sièges, attribués à Hervé Maurey et Kristina Pluchet. Le troisième revient à Frédéric Duché, dont la liste « L’Eure du rassemblement » rassemble 507 voix.
Les quatre autres listes n’ont aucun élu : « Unis pour l’Eure », menée par Frédéric Delamare, recueille 243 voix ; « Au service des communes pour défendre l’Eure », de Patrice Pauper, 162 ; « Faisons entrer le programme du NFP au Sénat », de Nathalie Samson, 43 ; et la liste de Lucien Poullain, 2 voix.
Le scrutin s’est déroulé dans les six bureaux de vote installés à la préfecture, à Évreux. Sur 1 919 inscrits, 1 907 électeurs ont participé au vote, pour 1 877 suffrages exprimés. Ont également été décomptés 21 bulletins blancs et 9 bulletins nuls.
Les quatre autres listes n’ont aucun élu : « Unis pour l’Eure », menée par Frédéric Delamare, recueille 243 voix ; « Au service des communes pour défendre l’Eure », de Patrice Pauper, 162 ; « Faisons entrer le programme du NFP au Sénat », de Nathalie Samson, 43 ; et la liste de Lucien Poullain, 2 voix.
Le scrutin s’est déroulé dans les six bureaux de vote installés à la préfecture, à Évreux. Sur 1 919 inscrits, 1 907 électeurs ont participé au vote, pour 1 877 suffrages exprimés. Ont également été décomptés 21 bulletins blancs et 9 bulletins nuls.
À SAVOIR — Les élus par famille politique
En Seine-Maritime, les six sièges reviennent à Agnès Canayer (rattachée au groupe LR), Pascal Martin (Horizons), Catherine Morin-Desailly (Les Centristes), Bastien Coriton (PS), Céline Brulin (PCF) et Léon Levavasseur (RN).
Dans l’Eure, sont élus Hervé Maurey (Les Centristes), Kristina Pluchet (LR) et Frédéric Duché (Horizons).
En Seine-Maritime, les six sièges reviennent à Agnès Canayer (rattachée au groupe LR), Pascal Martin (Horizons), Catherine Morin-Desailly (Les Centristes), Bastien Coriton (PS), Céline Brulin (PCF) et Léon Levavasseur (RN).
Dans l’Eure, sont élus Hervé Maurey (Les Centristes), Kristina Pluchet (LR) et Frédéric Duché (Horizons).