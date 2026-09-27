Seine-Maritime : un poids lourd tractant une caravane en feu, plus de vingt pompiers mobilisés à Orival

Un incendie s’est déclaré sur un poids lourd tractant une caravane, dimanche en milieu d’après-midi, à Orival. Plusieurs véhicules de secours ont été dépêchés sur place, au niveau du circuit des Essarts.
Les sapeurs-pompiers ont combattu le feu et sont intervenus sur la caravane pour éviter qu’elle ne soit entièrement détruite, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).
Les sapeurs-pompiers ont combattu le feu et sont intervenus sur la caravane pour éviter qu’elle ne soit entièrement détruite, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).
L’intervention a duré trois heures
L’opération a mobilisé plus de vingt sapeurs-pompiers pendant plus de trois heures. L’origine du sinistre et l’étendue précise des dégâts sont pour l’heure inconnues.
La route a été coupée dans les deux sens, indique la mairie d’Orival sur sa page Facebook.
La route a été coupée dans les deux sens, indique la mairie d’Orival sur sa page Facebook.