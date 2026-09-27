Seine-Maritime : un poids lourd tractant une caravane en feu, plus de vingt pompiers mobilisés à Orival

L’incendie a nécessité plus de trois heures d’intervention, dimanche 27 septembre à Orival, en Seine-Maritime. Les secours ont notamment tenté de préserver la caravane des flammes.

Publié le Dimanche 27 Septembre 2026 à 17:06