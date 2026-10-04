Un restaurant fermé à Bernay : dans l’Eure, plusieurs commerces visés par des fermetures administratives

Restaurants, boulangerie, barber shops, boutiques de CBD… La fermeture du Mezzé libanais à Bernay s’ajoute à plusieurs décisions préfectorales, prises pour des motifs sanitaires ou liés à des infractions.

Publié le Dimanche 4 Octobre 2026 à 11:38