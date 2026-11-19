Intempéries : les ponts de Normandie et de Tancarville interdits aux piétons et aux deux-roues vendredi

Le pont de Tancarville - illustration Google Maps

En raison des conditions météorologiques annoncées, des restrictions de circulation seront appliquées ce vendredi 20 novembre sur les deux grands ponts de l’estuaire de la Seine et le viaduc du Grand Canal.

Publié le Jeudi 19 Novembre 2026 à 17:04 Mis à jour : 19/11 - 17:35