Les piétons et les deux-roues, immatriculés ou non, ne pourront pas emprunter les ponts de Normandie et de Tancarville, ni le viaduc du Grand Canal, à certaines heures de la journée de vendredi. Ces mesures préventives, annoncées par Bison Futé, sont liées à l’importance de l’épisode météorologique attendu sur le secteur.
Les interdictions s’appliqueront dans les deux sens de circulation, selon des horaires différents en fonction des ouvrages.
Les interdictions s’appliqueront dans les deux sens de circulation, selon des horaires différents en fonction des ouvrages.
Des restrictions dès minuit
Sur le pont de Normandie (N1029) et le viaduc du Grand Canal, la circulation sera interdite aux piétons et aux deux-roues de minuit à 18 heures, sans interruption.
Sur le pont de Tancarville (N182), les restrictions entreront en vigueur de 2 heures à 8 heures, puis de 12 heures à 17 heures.
Les équipes d’intervention de la CCI Seine Estuaire, gestionnaire des ouvrages, seront présentes sur les deux sites pour surveiller la situation et assurer la sécurité des usagers.
Bison Futé recommande la plus grande prudence à l’approche de ces secteurs et invite les automobilistes à respecter les consignes du gestionnaire.
À ce stade, aucune interdiction générale de circulation des voitures et des poids lourds n’est mentionnée dans le communiqué.
Sur le pont de Tancarville (N182), les restrictions entreront en vigueur de 2 heures à 8 heures, puis de 12 heures à 17 heures.
Les équipes d’intervention de la CCI Seine Estuaire, gestionnaire des ouvrages, seront présentes sur les deux sites pour surveiller la situation et assurer la sécurité des usagers.
Bison Futé recommande la plus grande prudence à l’approche de ces secteurs et invite les automobilistes à respecter les consignes du gestionnaire.
À ce stade, aucune interdiction générale de circulation des voitures et des poids lourds n’est mentionnée dans le communiqué.