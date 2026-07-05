Un plaisancier meurt après être tombé à l’eau près du pont de Normandie, en Seine-Maritime

D’importants moyens ont été engagés pour les recherches : l’hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile, basé au Havre, avec une équipe médicale à bord, deux canots de sauvetage légers des SDIS 14 et 76, ainsi que le semi-rigide Président Vanjon de la station SNSM de Honfleur, relate ce soir la préfecture maritime. .



À son arrivée sur zone, l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76 a repéré la victime et procédé à son hélitreuillage. La personne a ensuite été prise en charge au sol par un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) du Havre. Malgré les tentatives de réanimation, son décès a été constaté par le Samu de coordination médicale maritime du Havre.