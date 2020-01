Un homme de 61 ans roué de coups et dépouillé par trois individus cette nuit à Sartrouville (Yvelines)

Un sexagénaire a été victime d’un vol avec violences hier, mardi, en début de soirée, à Sartrouville (Yvelines).



Alors qu’il regagnait sa voiture, une Citroën DS7 Crossback, stationnée rue des Petits Champs, trois individus se sont jetés sur lui après l’avoir aspergé de gaz lacrymogène.



Frappé au ventre et au visage, il a été amené au sol par ses agresseurs qui lui ont dérobé son alliance, sa montre ainsi que son téléphone portable. Les trois malfaiteurs se sont ensuite engouffrés dans la DS7 et ont pris la fuite. Ils sont activement recherchés.



La victime, âgée de 61 ans, a été transportée par les sapeurs-pompiers à l’hôpital.



Les services de police ont ouvert une enquête pour vol de véhicule en réunion avec violence et usage d’une arme.