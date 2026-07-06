Un hangar agricole et 200 tonnes de foin et de paille ravagés par les flammes dans la vallée d'Eure

48 sapeurs-pompiers ont été mobilisés au plus fort d'incen die qui a ravage 5 ha de chaume et 200 tonnes de foin et de paille - Illustration
Un important incendie s’est déclaré dimanche en fin d’après-midi à Clef Vallée d’Eure (anciennement La Croix-Saint-Leufroy), chemin des Coupes. À l’arrivée des premiers secours, vers 17 heures, le feu avait déjà gagné un hangar agricole de 450 m².
Les flammes ont détruit cinq hectares de chaume ainsi que 200 tonnes de foin et de paille entreposées dans le bâtiment. Un second hangar, directement menacé par la propagation du sinistre, a finalement pu être préservé grâce à l’intervention des secours.
Les flammes ont détruit cinq hectares de chaume ainsi que 200 tonnes de foin et de paille entreposées dans le bâtiment. Un second hangar, directement menacé par la propagation du sinistre, a finalement pu être préservé grâce à l’intervention des secours.
Près de 50 pompiers mobilisés
Au plus fort de l’intervention, près de 50 sapeurs-pompiers ont été engagés par le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis27). Ils venaient des centres de Pacy-sur-Eure, Évreux, Louviers, Les Andelys, Bonnières-sur-Seine, Vernon, Gaillon et Étrépagny.
Une surveillance a été maintenue toute la nuit afin d’éviter toute reprise du feu. Ce lundi matin, une équipe allégée était toujours sur place pour poursuivre le déblaiement du foin et de la paille encore fumants.
L’origine du départ de feu reste, à ce stade, indéterminée.
Une surveillance a été maintenue toute la nuit afin d’éviter toute reprise du feu. Ce lundi matin, une équipe allégée était toujours sur place pour poursuivre le déblaiement du foin et de la paille encore fumants.
L’origine du départ de feu reste, à ce stade, indéterminée.