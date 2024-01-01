Un 44 tonnes s'embrase sur l’A13 dans l’Eure : l’autoroute coupée vers Rouen au niveau de Gaillon

La circulation est totalement interrompue sur l’autoroute A13 dans le sens Paris vers Rouen, à la suite d’un accident impliquant un poids lourd survenu ce mercredi matin peu avant 5h30 au point kilométrique 84, sur le territoire de Saint-Julien-de-la-Liègue (Eure).
Selon les éléments rfecueillis par les secours, le poids-lourd de 44 tonnes attelé d'une remorque aurait pris feu après avoir frotté la barrière métallique du terre plein. Il était embrasé à l'arrivé des sapeurs-pompiers. Il a été entièrement détruit ainsi que sa cargasion de colis.
Le conducteur, un homme de 25 ans, a été transporté légèremenbt blessé vers l'hôpital de Louviers.
La coupure est intervienue à partir de l’échangeur n°17 de Gaillon, où les automobilistes ont été contraints de quitter l’autoroute. Dans le même temps, l’accès à l’A13 en direction de Caen est interdit depuis ce diffuseur.
Selon les éléments rfecueillis par les secours, le poids-lourd de 44 tonnes attelé d'une remorque aurait pris feu après avoir frotté la barrière métallique du terre plein. Il était embrasé à l'arrivé des sapeurs-pompiers. Il a été entièrement détruit ainsi que sa cargasion de colis.
Le conducteur, un homme de 25 ans, a été transporté légèremenbt blessé vers l'hôpital de Louviers.
La coupure est intervienue à partir de l’échangeur n°17 de Gaillon, où les automobilistes ont été contraints de quitter l’autoroute. Dans le même temps, l’accès à l’A13 en direction de Caen est interdit depuis ce diffuseur.
Déviation par la sortie de Gaillon
Les équipes d’intervention et de sécurité sont mobilisées sur place afin de sécuriser la zone de l’accident et permettre les opérations en cours.
Le gestionnaire Sanef a mis en place une déviation :
Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur les lieux.
Le gestionnaire Sanef a mis en place une déviation :
- sortie obligatoire à l’échangeur n°17 Gaillon ;
- accès interdit à l’A13 en direction de Caen depuis cet échangeur.
Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur les lieux.
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