Un 44 tonnes s'embrase sur l’A13 dans l’Eure : l’autoroute coupée vers Rouen au niveau de Gaillon

[ACTUALISÉ] - Un accident impliquant un poids lourd qui a pris feu a entraîné une interruption totale de la circulation sur l’autoroute A13, ce mercredi matin, en direction de Rouen et Caen. Une déviation a été mise en place.

Publié le Mercredi 5 Août 2026 à 09:50