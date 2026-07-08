Trains supprimés, retards à répétition : les usagers réclament un geste automatique sur l’axe Paris-Rouen-Le Havre

L’association pointe aussi une information voyageurs « largement insuffisante et tardive », parfois jugée brouillonne par les usagers.- Photo C.L./infonormandie
La colère ne retombe pas sur l’axe ferroviaire Paris-Rouen-Le Havre. Après plus d’une semaine de perturbations liées à la chute d’une dizaine d’arbres sur les voies, dans le secteur de Villennes-sur-Seine, l’association d’usagers ADURN demande un geste automatique pour les voyageurs pénalisés.
L’incident avait endommagé les caténaires et provoqué de nombreuses suppressions de trains, avec des allongements de trajet jugés « significatifs et très variables », allant de 30 à 60 minutes, voire davantage selon les situations. L’association pointe aussi une information voyageurs « largement insuffisante et tardive », parfois jugée brouillonne par les usagers.
L’incident avait endommagé les caténaires et provoqué de nombreuses suppressions de trains, avec des allongements de trajet jugés « significatifs et très variables », allant de 30 à 60 minutes, voire davantage selon les situations. L’association pointe aussi une information voyageurs « largement insuffisante et tardive », parfois jugée brouillonne par les usagers.
Une prise en charge collective demandée
Dans un courrier, publié sur sa page Facebook, ADURN demande que la garantie voyageurs prévue par la Région Normandie soit appliquée automatiquement à l’ensemble des usagers concernés, sans démarche individuelle préalable. L’association estime que de nombreux voyageurs ignorent l’existence du dispositif ou renoncent à engager les démarches nécessaires.
Pour ADURN, l’ampleur et la durée de la perturbation, ajoutées aux difficultés de communication, justifient une réponse collective plutôt qu’un traitement au cas par cas. L’application automatique de cette garantie constituerait, selon l’association, « un signal fort de reconnaissance du préjudice subi ».
L’association espère désormais une réponse « à la hauteur des désagréments vécus » par les abonnés et les usagers réguliers de la ligne.
Pour ADURN, l’ampleur et la durée de la perturbation, ajoutées aux difficultés de communication, justifient une réponse collective plutôt qu’un traitement au cas par cas. L’application automatique de cette garantie constituerait, selon l’association, « un signal fort de reconnaissance du préjudice subi ».
L’association espère désormais une réponse « à la hauteur des désagréments vécus » par les abonnés et les usagers réguliers de la ligne.
‼️Cette demande d’application de la garantie voyageur, d’indemnisation pour les #abonnés, a été faite auprès des services de @RegionNormandie et de la #Sncf, conjointement @udupc14.@collectif_udurn https://t.co/fQX4mn679q— UsagerSNCF - #ADURN ParisRouenLeHavre (@UsagersSNCF) July 8, 2026
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