Trains supprimés, retards à répétition : les usagers réclament un geste automatique sur l’axe Paris-Rouen-Le Havre

Dans un courrier, publié sur sa page Facebook, ADURN demande que la garantie voyageurs prévue par la Région Normandie soit appliquée automatiquement à l’ensemble des usagers concernés, sans démarche individuelle préalable. L’association estime que de nombreux voyageurs ignorent l’existence du dispositif ou renoncent à engager les démarches nécessaires.



Pour ADURN, l’ampleur et la durée de la perturbation, ajoutées aux difficultés de communication, justifient une réponse collective plutôt qu’un traitement au cas par cas. L’application automatique de cette garantie constituerait, selon l’association, « un signal fort de reconnaissance du préjudice subi ».



L’association espère désormais une réponse « à la hauteur des désagréments vécus » par les abonnés et les usagers réguliers de la ligne.