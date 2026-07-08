Appel à témoins après la découverte en mer du corps d'un homme à Ouistreham (Calvados)

La victime est un homme de type caucasien, âgé d'environ 60 ans, mesurant 1,64 mètre et de corpulence moyenne. Il présente un bouc poivre et sel, le crâne dégarni avec des cheveux courts poivre et sel, ainsi qu'une cicatrice sur la hanche gauche.



Au moment de sa découverte, il portait un short de bain noir, des chaussons de bain noirs, une chevalière à l'auriculaire droit et un collier muni d'une croix chrétienne argentée.



Les enquêteurs cherchent à identifier cet homme et à établir les circonstances de sa disparition.