Appel à témoins après la découverte en mer du corps d'un homme à Ouistreham (Calvados)

Le corps du sexagénaire a été découvert au large de la plage, au niveau du poste de secours n° 2 - Illustration Google Maps
Le parquet de Caen et la gendarmerie du Calvados lancent un appel à témoins après la découverte du corps d'un homme en mer, lundi 6 juillet 2026, en fin de journée, au niveau du poste de secours n°2 de la plage de Ouistreham.
Des témoins avaient signalé la présence d'un corps flottant. Les nageurs-sauveteurs, les sapeurs-pompiers, une équipe du Samu et les gendarmes sont rapidement intervenus. Malgré leur mobilisation, la victime n'a pu être réanimée après avoir été sortie de l'eau.
Des témoins avaient signalé la présence d'un corps flottant. Les nageurs-sauveteurs, les sapeurs-pompiers, une équipe du Samu et les gendarmes sont rapidement intervenus. Malgré leur mobilisation, la victime n'a pu être réanimée après avoir été sortie de l'eau.
Un homme d'environ 60 ans
La victime est un homme de type caucasien, âgé d'environ 60 ans, mesurant 1,64 mètre et de corpulence moyenne. Il présente un bouc poivre et sel, le crâne dégarni avec des cheveux courts poivre et sel, ainsi qu'une cicatrice sur la hanche gauche.
Au moment de sa découverte, il portait un short de bain noir, des chaussons de bain noirs, une chevalière à l'auriculaire droit et un collier muni d'une croix chrétienne argentée.
Les enquêteurs cherchent à identifier cet homme et à établir les circonstances de sa disparition.
Au moment de sa découverte, il portait un short de bain noir, des chaussons de bain noirs, une chevalière à l'auriculaire droit et un collier muni d'une croix chrétienne argentée.
Les enquêteurs cherchent à identifier cet homme et à établir les circonstances de sa disparition.
Toute information est recherchée
Toute personne susceptible de fournir des renseignements est invitée à contacter la brigade territoriale autonome de Ouistreham au 02 31 36 22 70 ou par courriel à bta.ouistreham@gendarmerie.interieur.gouv.fr.
Il est également possible de se présenter directement à la brigade, située 62 avenue du Maréchal-Foch à Ouistreham.
Il est également possible de se présenter directement à la brigade, située 62 avenue du Maréchal-Foch à Ouistreham.
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