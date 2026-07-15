Sur l'autoroute A13, 71 % des poids lourds ayant évité un contrôle dans l'Eure étaient en infraction

Les poids lourds qui tentaient d’échapper aux contrôles sur l’autoroute A13 ont cette fois été rattrapés. Lors d’une opération menée le 9 juillet sur l’aire de Bord Sud, dans le sens Caen-Paris, les motocyclistes de l’Escadron départemental de contrôle des flux de l’Eure ont intercepté les conducteurs qui n’avaient pas respecté la signalisation leur imposant de quitter l’autoroute.
Les véhicules concernés ont été escortés jusqu’à l’aire de Vironvay, où les agents de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ont procédé aux vérifications réglementaires. Sur les 14 véhicules ainsi interceptés, dix étaient en infraction, soit un taux de 71 %, détaille la préfecture de l'Eure, dans un communiqué.
Les véhicules concernés ont été escortés jusqu’à l’aire de Vironvay, où les agents de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ont procédé aux vérifications réglementaires. Sur les 14 véhicules ainsi interceptés, dix étaient en infraction, soit un taux de 71 %, détaille la préfecture de l'Eure, dans un communiqué.
Conduite sans permis, stupéfiants et tachygraphes
Trois délits ont notamment été relevés : deux conducteurs circulaient sans carte de conducteur et un transporteur n’avait pas respecté l’obligation de retour périodique au lieu de résidence ou dans le pays d’établissement.
Les contrôleurs ont également constaté plusieurs infractions relatives aux temps de conduite, aux règles du transport routier, à l’utilisation du tachygraphe et au Code de la route.
Les gendarmes ont, de leur côté, relevé un usage du téléphone au volant, un défaut d’extincteur, une circulation sans bâche ainsi qu’une conduite malgré l’annulation administrative du permis. Un autre conducteur a été contrôlé positif aux stupéfiants.
Une personne conduisant sans permis et sans assurance a été placée en garde à vue.
Les contrôleurs ont également constaté plusieurs infractions relatives aux temps de conduite, aux règles du transport routier, à l’utilisation du tachygraphe et au Code de la route.
Les gendarmes ont, de leur côté, relevé un usage du téléphone au volant, un défaut d’extincteur, une circulation sans bâche ainsi qu’une conduite malgré l’annulation administrative du permis. Un autre conducteur a été contrôlé positif aux stupéfiants.
Une personne conduisant sans permis et sans assurance a été placée en garde à vue.
Un taux d’infraction bien plus élevé
Sur l’aire de Bord Sud, douze véhicules ayant respecté l’obligation de se présenter ont été sélectionnés pour un contrôle. Trois étaient en infraction, soit 25 %.
La comparaison est nette : les véhicules ayant ignoré la signalisation présentaient un taux d’infraction presque trois fois supérieur. Au total, 13 des 26 véhicules contrôlés lors de cette opération étaient en infraction.
Cette nouvelle organisation pourrait désormais être reconduite sur l’A13. Depuis la mise en place du péage en flux libre, en juillet 2025, les contrôles sont régulièrement organisés sur les aires de Beaumont-en-Auge, Éturqueraye, Rougemontiers et Bord Sud.
La comparaison est nette : les véhicules ayant ignoré la signalisation présentaient un taux d’infraction presque trois fois supérieur. Au total, 13 des 26 véhicules contrôlés lors de cette opération étaient en infraction.
Cette nouvelle organisation pourrait désormais être reconduite sur l’A13. Depuis la mise en place du péage en flux libre, en juillet 2025, les contrôles sont régulièrement organisés sur les aires de Beaumont-en-Auge, Éturqueraye, Rougemontiers et Bord Sud.
Les chiffres de l’opération
- 26 véhicules contrôlés
- 13 véhicules en infraction
- 14 véhicules interceptés après avoir évité l’aire
- 10 contrevenants parmi ces 14 véhicules
- 3 délits constatés par la DREAL
- Une garde à vue pour conduite sans permis et sans assurance.
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