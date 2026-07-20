Rouen : un matelas en feu devant le temple Saint-Éloi


Un matelas a pris feu ce lundi midi contre la porte du temple Saint-Éloi, place Martin-Luther-King, à Rouen. Le sinistre a été maîtrisé par des passants avant l’arrivée des pompiers.



Lundi 20 Juillet 2026 - 13:49


Un matelas a brûlé devant la porte d’entrée du temple. Une enquête de police est ouverte
Un matelas a brûlé devant la porte d’entrée du temple. Une enquête de police est ouverte
Les sapeurs-pompiers ont été appelés vers 12 h 15 pour un matelas dégageant de la fumée devant l’entrée de l’établissement religieux.

À leur arrivée, le feu avait déjà été éteint par des passants à l’aide d’un extincteur. Le matelas était accolé à la porte du temple.

​Aucun dégât à l’intérieur

Les secours ont procédé à une reconnaissance des lieux afin de vérifier l’absence de propagation. Aucun dégât n’a été constaté à l’intérieur du bâtiment et aucune victime n’est à déplorer.

L’intervention a mobilisé sept sapeurs-pompiers et deux engins.

Une  enquête a été ouverte par les services de police.

 


Tags : enquête, faits divers, incendie, police, pompiers, Rouen, Seine-Maritime


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