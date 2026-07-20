Rouen : un matelas en feu devant le temple Saint-Éloi

Les sapeurs-pompiers ont été appelés vers 12 h 15 pour un matelas dégageant de la fumée devant l’entrée de l’établissement religieux.
À leur arrivée, le feu avait déjà été éteint par des passants à l’aide d’un extincteur. Le matelas était accolé à la porte du temple.
À leur arrivée, le feu avait déjà été éteint par des passants à l’aide d’un extincteur. Le matelas était accolé à la porte du temple.
Aucun dégât à l’intérieur
Les secours ont procédé à une reconnaissance des lieux afin de vérifier l’absence de propagation. Aucun dégât n’a été constaté à l’intérieur du bâtiment et aucune victime n’est à déplorer.
L’intervention a mobilisé sept sapeurs-pompiers et deux engins.
Une enquête a été ouverte par les services de police.
L’intervention a mobilisé sept sapeurs-pompiers et deux engins.
Une enquête a été ouverte par les services de police.
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