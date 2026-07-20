Seine-Maritime : un violent feu de chaumes mobilise 35 sapeurs-pompiers à Freneuse

Les flammes se sont propagées dans un champ de chaumes peu après 16 heures. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un feu particulièrement virulent menaçant de gagner l’ensemble de la parcelle, d’une superficie de huit hectares.
Leur intervention rapide ainsi que les moyens engagés ont permis de contenir le sinistre à environ deux hectares. Un cheval présent à proximité a également été mis en sécurité, à l’abri des fumées.
Leur intervention rapide ainsi que les moyens engagés ont permis de contenir le sinistre à environ deux hectares. Un cheval présent à proximité a également été mis en sécurité, à l’abri des fumées.
Dix-sept engins engagés par le Sdis76
Au total, 35 sapeurs-pompiers et 17 engins ont été engagés. Les secours ont procédé à l’extinction du feu puis au traitement des lisières afin d’écarter toute reprise de l'incendie.
Aucune personne n’a été blessée.
Aucune personne n’a été blessée.