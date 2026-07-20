Seine-Maritime : un violent feu de chaumes mobilise 35 sapeurs-pompiers à Freneuse


Un incendie s’est déclaré lundi après-midi dans une parcelle agricole située rue d’Elbeuf, à Freneuse. Deux hectares ont été détruits, mais aucune victime n’est à déplorer.



Lundi 20 Juillet 2026 - 18:54


35 sapeurs pompiers ont été mobilisés avec 17 engins - Illustration © Adobe Stock
35 sapeurs pompiers ont été mobilisés avec 17 engins - Illustration © Adobe Stock
Les flammes se sont propagées dans un champ de chaumes peu après 16 heures. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un feu particulièrement virulent menaçant de gagner l’ensemble de la parcelle, d’une superficie de huit hectares.

Leur intervention rapide ainsi que les moyens engagés ont permis de contenir le sinistre à environ deux hectares. Un cheval présent à proximité a également été mis en sécurité, à l’abri des fumées.

Dix-sept engins engagés par le Sdis76

Au total, 35 sapeurs-pompiers et 17 engins ont été engagés. Les secours ont procédé à l’extinction du feu puis au traitement des lisières afin d’écarter toute reprise de l'incendie.

Aucune personne n’a été blessée.



Tags : faits divers, Freneuse, incendie, pompiers, Seine-Maritime


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