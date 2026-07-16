Seine-Maritime : la police alerte sur des vols à l’arraché de colliers en centre-ville


Plusieurs vols de bijoux ont été signalés récemment. Les malfaiteurs prétextent une demande de renseignement pour s’approcher de leurs victimes.



Jeudi 16 Juillet 2026 - 19:23


Les victimes sont invitées à mémoriser le signalement physique de leur agresseur, sans tenter de le poursuivre, puis à composer immédiatement le 17.
Les victimes sont invitées à mémoriser le signalement physique de leur agresseur, sans tenter de le poursuivre, puis à composer immédiatement le 17.
La police nationale de Seine-Maritime appelle à la vigilance après plusieurs vols à l’arraché de colliers de valeur constatés en centre-ville. Les victimes sont aussi bien des femmes que des hommes, sans distinction d’âge.

Le mode opératoire est souvent identique : les auteurs abordent une personne sous prétexte de demander un renseignement. Ils profitent ensuite de cette proximité pour arracher le collier visible et prendre rapidement la fuite. Plusieurs suspects ont déjà été interpellés, indique la police, sans préciser leur nombre ni le lieu exact des arrestations.


Composer immédiatement le 17

Les policiers recommandent d’éviter de porter des bijoux de valeur de manière trop visible et de conserver des photographies permettant de les identifier en cas de vol.

Les victimes sont invitées à mémoriser le signalement physique de leur agresseur, sans tenter de le poursuivre, puis à composer immédiatement le 17. Elles doivent ensuite déposer plainte au commissariat.
 


Tags : bijoux, enquête, faits divers, Le Havre, police, Rouen. Mise en garde, Seine-Maritime, vol à l’arraché


Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Chargement du fil info…
Les autres infos