Seine-Maritime : appel à témoins après la disparition inquiétante d’un homme de 52 ans à Fécamp

Un appel à témoins a été diffusé ce lundi soir par la police nationale de Seine-Maritime afin de retrouver David Surble, âgé de 52 ans. Il a été vu pour la dernière fois à la gare de Fécamp, vendredi 17 juillet vers 17 h 35, alors qu’il se trouvait avec son véhicule.



Selon les enquêteurs, l’homme a ensuite quitté la gare. Sa sacoche a depuis été retrouvée sur le bord de la falaise du cap Fagnet, ce qui renforce l’inquiétude autour de sa disparition.