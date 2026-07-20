Seine-Maritime : appel à témoins après la disparition inquiétante d’un homme de 52 ans à Fécamp

Un appel à témoins a été diffusé ce lundi soir par la police nationale de Seine-Maritime afin de retrouver David Surble, âgé de 52 ans. Il a été vu pour la dernière fois à la gare de Fécamp, vendredi 17 juillet vers 17 h 35, alors qu’il se trouvait avec son véhicule.
Selon les enquêteurs, l’homme a ensuite quitté la gare. Sa sacoche a depuis été retrouvée sur le bord de la falaise du cap Fagnet, ce qui renforce l’inquiétude autour de sa disparition.
Selon les enquêteurs, l’homme a ensuite quitté la gare. Sa sacoche a depuis été retrouvée sur le bord de la falaise du cap Fagnet, ce qui renforce l’inquiétude autour de sa disparition.
Barbe, tatouages et cicatrices aux jambes
David Surble mesure environ 1,77 m. Il a les cheveux courts et bruns, les yeux marron et porte une barbe. Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un bleu de travail.
Il présente également un tatouage sur chacun des bras ainsi que des cicatrices aux jambes consécutives à des greffes.
Toute personne susceptible de l’avoir aperçu ou disposant d’informations utiles est invitée à contacter rapidement le commissariat de police de Fécamp au 02 76 52 83 30.
Il présente également un tatouage sur chacun des bras ainsi que des cicatrices aux jambes consécutives à des greffes.
Toute personne susceptible de l’avoir aperçu ou disposant d’informations utiles est invitée à contacter rapidement le commissariat de police de Fécamp au 02 76 52 83 30.
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