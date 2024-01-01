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Seine-Maritime : alcoolisée, elle termine sa course dans la clôture d’un commerce à Hautot-sur-Mer


Une automobiliste de 45 ans a perdu le contrôle de sa Skoda dans la nuit de samedi à dimanche. Son taux d’alcool atteignait 0,60 mg par litre d’air expiré.


Publié le Lundi 3 Août 2026 à 12:33



La conductrice, contrôlée positive, avait 1,20 g d'alcool par litre de sang - Illustration © DR
La conductrice, contrôlée positive, avait 1,20 g d'alcool par litre de sang - Illustration © DR
Les secours et les policiers sont intervenus vers 4 heures du matin sur la D925, au niveau du rond-point du Cabaret à Hautot-sur-Mer (Seine-Maritime).. Une Skoda, qui circulait de Dieppe en direction d’Ouville-la-Rivière, venait de quitter la chaussée.

Après avoir percuté le giratoire, la voiture a arraché deux panneaux de signalisation, puis endommagé la clôture d’un commerce avant de s’immobiliser. Aucun autre véhicule n’a été impliqué.

La conductrice, seule à bord, est sortie par ses propres moyens. Elle a reconnu avoir consommé de l’alcool au cours de la soirée. Le dépistage effectué sur place s’est révélé positif.

1,20 g d'alcool dans le sang

Transportée au centre hospitalier de Dieppe pour des examens, la quadragénaire ne souffrait que d’une douleur aux côtes. Elle a ensuite été conduite au commissariat, où le taux retenu s’est élevé à 0,60 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit environ 1,20 gramme par litre de sang.

Son véhicule, fortement accidenté, a fait l’objet d’une immobilisation judiciaire et a été enlevé par le garage de permanence. La conductrice a été confiée à un proche et sera reconvoquée ultérieurement.



Tags : accident, alcoolémie, enquête, faits divers, Hautot-sur-Mer, police, Seine-Maritime

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