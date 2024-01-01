Seine-Maritime : alcoolisée, elle termine sa course dans la clôture d’un commerce à Hautot-sur-Mer

Une automobiliste de 45 ans a perdu le contrôle de sa Skoda dans la nuit de samedi à dimanche. Son taux d’alcool atteignait 0,60 mg par litre d’air expiré.

Publié le Lundi 3 Août 2026 à 12:33