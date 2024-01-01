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Le Havre : l'automobiliste percute deux voitures et prend la fuite à pied


Un automobiliste havrais s’est présenté de lui-même au commissariat, quelques heures après avoir pris la fuite à la suite d’un accident. Un joint de cannabis a été découvert dans sa voiture.


Publié le Lundi 3 Août 2026 à 12:23



Illustration © Adobe Stock
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Les policiers havrais sont intervenus samedi 1er août, dans la matinée, rue du Père-Flavigny au Havre, où un véhicule venait d’être abandonné sur la voie publique. La voiture avait auparavant violemment percuté deux véhicules en stationnement.

Dans l’habitacle, les fonctionnaires ont découvert un joint de cannabis partiellement consommé, posé sur le tableau de bord. Le véhicule était administrativement en règle, tout comme le permis de conduire de son propriétaire, déjà connu des services de police pour usage de stupéfiants.

Délit de fuite

Une procédure en flagrant délit a été ouverte pour délit de fuite. Le conducteur, domicilié au Havre, s’est présenté au commissariat dans la soirée et a reconnu les faits. Il a été interpellé dans le cadre de l’enquête pour délit de fuite et conduite après usage de stupéfiants. Son âge n’a pas été communiqué.


Tags : enquête, faits divers, Le Havre, police, Seine-Maritime

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