Le Havre : l'automobiliste percute deux voitures et prend la fuite à pied

Les policiers havrais sont intervenus samedi 1er août, dans la matinée, rue du Père-Flavigny au Havre, où un véhicule venait d’être abandonné sur la voie publique. La voiture avait auparavant violemment percuté deux véhicules en stationnement.



Dans l’habitacle, les fonctionnaires ont découvert un joint de cannabis partiellement consommé, posé sur le tableau de bord. Le véhicule était administrativement en règle, tout comme le permis de conduire de son propriétaire, déjà connu des services de police pour usage de stupéfiants.