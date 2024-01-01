Sécheresse dans l’Eure : deux prélèvements d’eau illégaux stoppés à Garennes-sur-Eure

Les fortes chaleurs et l’absence de précipitations durant tout le mois de juillet continuent de faire chuter le débit des cours d’eau dans l’Eure. Une situation qui fragilise les milieux aquatiques et impose des restrictions sur une partie du département.
Depuis l’arrêté préfectoral du 21 juillet, l’Andelle, l’Avre moyen, l’Avre aval et l’Oison sont placés en vigilance. La Calonne et l’Eure moyenne sont au niveau alerte, tandis que l’Avre amont et l’Iton amont ont atteint le seuil de crise, le niveau le plus élevé.
Depuis l’arrêté préfectoral du 21 juillet, l’Andelle, l’Avre moyen, l’Avre aval et l’Oison sont placés en vigilance. La Calonne et l’Eure moyenne sont au niveau alerte, tandis que l’Avre amont et l’Iton amont ont atteint le seuil de crise, le niveau le plus élevé.
Deux prises d’eau découvertes dans le Radon
Dans ce contexte, les agents de l’Office français de la biodiversité ont effectué une tournée de surveillance mardi 28 juillet à Garennes-sur-Eure. Ils ont découvert deux installations permettant de prélever illégalement de l’eau dans le Radon, un cours d’eau du secteur classé en alerte.
L’une des prises d’eau alimentait le plan de pêche d’agrément d’une entreprise. La seconde approvisionnait le plan d’eau d’un particulier. Les agents de l’OFB ont immédiatement fait cesser les prélèvements et transmis leurs constatations au parquet d’Évreux, qui devra décider d’éventuelles poursuites judiciaires.
L’une des prises d’eau alimentait le plan de pêche d’agrément d’une entreprise. La seconde approvisionnait le plan d’eau d’un particulier. Les agents de l’OFB ont immédiatement fait cesser les prélèvements et transmis leurs constatations au parquet d’Évreux, qui devra décider d’éventuelles poursuites judiciaires.
Des contrôles renforcés par la police de l'eau
Selon la préfecture de l’Eure, l’entreprise et le particulier avaient déjà été mis en cause pour des faits similaires. Une interdiction administrative de réaliser de nouveaux prélèvements leur a donc été signifiée.
Les autorités préviennent que les contrôles de la police de l’eau seront renforcés dans les prochains jours. Les restrictions doivent permettre de préserver en priorité l’alimentation en eau potable, les besoins des élevages et le fonctionnement des écosystèmes.
Les autorités préviennent que les contrôles de la police de l’eau seront renforcés dans les prochains jours. Les restrictions doivent permettre de préserver en priorité l’alimentation en eau potable, les besoins des élevages et le fonctionnement des écosystèmes.
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