Sécheresse dans l’Eure : deux prélèvements d’eau illégaux stoppés à Garennes-sur-Eure

Selon la préfecture de l’Eure, l’entreprise et le particulier avaient déjà été mis en cause pour des faits similaires. Une interdiction administrative de réaliser de nouveaux prélèvements leur a donc été signifiée.



Les autorités préviennent que les contrôles de la police de l’eau seront renforcés dans les prochains jours. Les restrictions doivent permettre de préserver en priorité l’alimentation en eau potable, les besoins des élevages et le fonctionnement des écosystèmes.