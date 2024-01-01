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Eure : une canalisation arrachée, 271 abonnés privés de gaz à Vernon


Une fuite de gaz provoquée par un engin de chantier a mobilisé quinze sapeurs-pompiers, ce lundi, route de Gisors. Neuf riverains ont dû rester confinés pendant l’intervention.


Publié le Lundi 3 Août 2026 à 19:08



Les sapeurs-pompiers ont mis en place la procédure gaz renforcée - Illustration © Iinfonormandie.
Les sapeurs-pompiers ont mis en place la procédure gaz renforcée - Illustration © Iinfonormandie.
Une canalisation de gaz sous une pression de 4 bars a été accidentellement endommagée sur la voie publique, ce lundi en début d’après-midi, route de Gisors à Vernon (Eure). La rupture, provoquée par un engin de chantier, a entraîné une importante fuite.

Quinze sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place. Ils ont immédiatement déclenché la procédure gaz renforcée, avec la mise en place d’un périmètre de sécurité et le déploiement préventif d’une lance à incendie.

Des riverains confinés

Pendant les opérations, neuf personnes résidant à proximité ont été invitées à rester confinées à leur domicile. Aucun blessé n’est à déplorer.

Les techniciens de GRDF ont procédé à l’écrasement de la conduite afin de stopper la fuite, avant d’engager les travaux de remise en état du réseau. L’incident a nécessité la coupure de l’alimentation en gaz de 271 abonnés.



Tags : Eure, faits divers, fuite de gaz, pompiers, Vernon

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