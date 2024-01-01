Eure : une canalisation arrachée, 271 abonnés privés de gaz à Vernon

Une canalisation de gaz sous une pression de 4 bars a été accidentellement endommagée sur la voie publique, ce lundi en début d’après-midi, route de Gisors à Vernon (Eure). La rupture, provoquée par un engin de chantier, a entraîné une importante fuite.
Quinze sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place. Ils ont immédiatement déclenché la procédure gaz renforcée, avec la mise en place d’un périmètre de sécurité et le déploiement préventif d’une lance à incendie.
Quinze sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place. Ils ont immédiatement déclenché la procédure gaz renforcée, avec la mise en place d’un périmètre de sécurité et le déploiement préventif d’une lance à incendie.
Des riverains confinés
Pendant les opérations, neuf personnes résidant à proximité ont été invitées à rester confinées à leur domicile. Aucun blessé n’est à déplorer.
Les techniciens de GRDF ont procédé à l’écrasement de la conduite afin de stopper la fuite, avant d’engager les travaux de remise en état du réseau. L’incident a nécessité la coupure de l’alimentation en gaz de 271 abonnés.
Les techniciens de GRDF ont procédé à l’écrasement de la conduite afin de stopper la fuite, avant d’engager les travaux de remise en état du réseau. L’incident a nécessité la coupure de l’alimentation en gaz de 271 abonnés.
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