Eure : une canalisation arrachée, 271 abonnés privés de gaz à Vernon

Une canalisation de gaz sous une pression de 4 bars a été accidentellement endommagée sur la voie publique, ce lundi en début d’après-midi, route de Gisors à Vernon (Eure). La rupture, provoquée par un engin de chantier, a entraîné une importante fuite.



Quinze sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place. Ils ont immédiatement déclenché la procédure gaz renforcée, avec la mise en place d’un périmètre de sécurité et le déploiement préventif d’une lance à incendie.