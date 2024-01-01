Eure : un hangar agricole de 600 m² ravagé par les flammes et une centaine de vaches évacuées à Cormeilles

Un important dispositif de secours a été déployé ce lundi matin dans une exploitation agricole de Cormeilles. Une centaine de vaches ont été mises en sécurité.

Publié le Lundi 3 Août 2026 à 17:52