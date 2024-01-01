Eure : un hangar agricole de 600 m² ravagé par les flammes et une centaine de vaches évacuées à Cormeilles

Les sapeurs-pompiers ont déployé quatre lances à incendie pour éteindre le feu et empêcher les flammes de se propager à deux autres bâtiments - Illustration © Adobe Stock
Un incendie s’est déclaré vers 9h55, chemin du Clos-des-Moines, à Cormeilles, dans l’Eure. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert un hangar agricole de 600 m² entièrement embrasé.
Le bâtiment abritait environ 400 tonnes de paille et de foin, quatre tonnes de calcite neutre sans azote ainsi qu’un tracteur. Les flammes menaçaient de gagner deux autres bâtiments agricoles voisins, d’une superficie de 600 et 900 m². L’action rapide des secours a permis de les préserver.
Le bâtiment abritait environ 400 tonnes de paille et de foin, quatre tonnes de calcite neutre sans azote ainsi qu’un tracteur. Les flammes menaçaient de gagner deux autres bâtiments agricoles voisins, d’une superficie de 600 et 900 m². L’action rapide des secours a permis de les préserver.
Une centaine de vaches évacuées
Avant l’arrivée des pompiers, quatre ouvriers agricoles ont eu le réflexe de mettre à l’abri une centaine de vaches présentes à proximité du sinistre. Ils ont ensuite été évacués à leur tour de la zone par les secours. Aucun blessé n’a été signalé.
Quatre lances ont été déployées pour maîtriser l’incendie et empêcher sa propagation à un champ voisin. Au total, 37 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, dont une équipe spécialisée dans les risques chimiques.
Une équipe allégée devait rester sur place en surveillance pendant une partie de la nuit afin de prévenir toute reprise du feu.
Quatre lances ont été déployées pour maîtriser l’incendie et empêcher sa propagation à un champ voisin. Au total, 37 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, dont une équipe spécialisée dans les risques chimiques.
Une équipe allégée devait rester sur place en surveillance pendant une partie de la nuit afin de prévenir toute reprise du feu.