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Saint-Aubin-lès-Elbeuf : alcoolisée, elle percute une voiture et prend la fuite


Une conductrice d'une soixantaine d'années a été interpellée dans la nuit de lundi à mardi. Elle présentait un taux d’alcool proche de 1,3 gramme par litre de sang.


Publié le Mardi 4 Août 2026 à 11:08



Illustration © DGPN
Illustration © DGPN
Une automobiliste âgée de 21 ans a contacté la police ce lundi 3 août, vers 23h45, après un accident matériel survenu chemin du Halage, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). Sa voiture, une Audi A1, venait d’être percutée par l’arrière par une Renault Clio.

La conductrice de la Clio en cause ne s’est pas arrêtée et a poursuivi sa route en direction d’Elbeuf, en empruntant le pont Jean-Jaurès. Grâce au signalement précis fourni par la victime, les policiers ont rapidement repéré le véhicule alors qu’il descendait du pont vers les quais de Seine.

Près d'1,30 g dans le sang

La conductrice a été interceptée quelques minutes plus tard. Présentant des signes manifestes d’ivresse, elle n’a pas été en mesure de fournir les documents du véhicule et ses papiers d"identité ni de souffler correctement dans l’appareil de dépistage utilisé sur place.

Interpellée peu après minuit, la femme de 62 ans, domiciliée à Elbeuf, a été conduite au commissariat. Le contrôle à l’éthylomètre a révélé un taux de 0,64 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent d’environ 1,28 gramme par litre de sang.


Tags : alcool, enquête, faits divers, police, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Seine-Maritime

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