Saint-Aubin-lès-Elbeuf : alcoolisée, elle percute une voiture et prend la fuite

Une automobiliste âgée de 21 ans a contacté la police ce lundi 3 août, vers 23h45, après un accident matériel survenu chemin du Halage, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). Sa voiture, une Audi A1, venait d’être percutée par l’arrière par une Renault Clio.



La conductrice de la Clio en cause ne s’est pas arrêtée et a poursuivi sa route en direction d’Elbeuf, en empruntant le pont Jean-Jaurès. Grâce au signalement précis fourni par la victime, les policiers ont rapidement repéré le véhicule alors qu’il descendait du pont vers les quais de Seine.