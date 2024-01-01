Saint-Aubin-lès-Elbeuf : alcoolisée, elle percute une voiture et prend la fuite

Illustration © DGPN
Une automobiliste âgée de 21 ans a contacté la police ce lundi 3 août, vers 23h45, après un accident matériel survenu chemin du Halage, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). Sa voiture, une Audi A1, venait d’être percutée par l’arrière par une Renault Clio.
La conductrice de la Clio en cause ne s’est pas arrêtée et a poursuivi sa route en direction d’Elbeuf, en empruntant le pont Jean-Jaurès. Grâce au signalement précis fourni par la victime, les policiers ont rapidement repéré le véhicule alors qu’il descendait du pont vers les quais de Seine.
La conductrice de la Clio en cause ne s’est pas arrêtée et a poursuivi sa route en direction d’Elbeuf, en empruntant le pont Jean-Jaurès. Grâce au signalement précis fourni par la victime, les policiers ont rapidement repéré le véhicule alors qu’il descendait du pont vers les quais de Seine.
Près d'1,30 g dans le sang
La conductrice a été interceptée quelques minutes plus tard. Présentant des signes manifestes d’ivresse, elle n’a pas été en mesure de fournir les documents du véhicule et ses papiers d"identité ni de souffler correctement dans l’appareil de dépistage utilisé sur place.
Interpellée peu après minuit, la femme de 62 ans, domiciliée à Elbeuf, a été conduite au commissariat. Le contrôle à l’éthylomètre a révélé un taux de 0,64 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent d’environ 1,28 gramme par litre de sang.
Interpellée peu après minuit, la femme de 62 ans, domiciliée à Elbeuf, a été conduite au commissariat. Le contrôle à l’éthylomètre a révélé un taux de 0,64 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent d’environ 1,28 gramme par litre de sang.
Dans la même rubrique