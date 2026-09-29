Rouen : un policier blessé lors du contrôle de deux hommes sur une trottinette électrique

Deux individus circulant sur une trottinette ont été interpellés hier soir à Rouen, en Seine-Maritime. Le conducteur de l'engin électrique est soupçonné d’avoir volontairement percuté un policier.

Publié le Mardi 29 Septembre 2026 à 11:27