Rouen : un policier blessé lors du contrôle de deux hommes sur une trottinette électrique

Illustration © Adobe Stock
Les deux hommes circulaient sur une même trottinette électrique à plus de 50 km/h et franchissaient des feux rouges lorsqu’ils ont été repérés par une patrouille de police, ce lundi 28 septembre vers 18 h 55, avenue Jean-Rondeaux à Rouen.
Le conducteur a refusé de s’arrêter. Lors de la tentative d’interception, il aurait délibérément percuté un fonctionnaire, selon une source policière. Le fonctionnaire a été blessé, souffrant d’éraflures cutanées.
Le conducteur a refusé de s’arrêter. Lors de la tentative d’interception, il aurait délibérément percuté un fonctionnaire, selon une source policière. Le fonctionnaire a été blessé, souffrant d’éraflures cutanées.
Interpellés après une fuite à pied
Les deux occupants ont ensuite abandonné leur engin pour prendre la fuite à pied. Le passager, âgé de 22 ans, et le conducteur, âgé de 28 ans, ont finalement été interpellés.
Tous deux ont été placés en garde à vue dans le cadre de cette affaire de refus d’obtempérer et de violences sur un agent dépositaire de l'autorité publique. La trottinette a été saisie.
Tous deux ont été placés en garde à vue dans le cadre de cette affaire de refus d’obtempérer et de violences sur un agent dépositaire de l'autorité publique. La trottinette a été saisie.