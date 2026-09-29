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Tags : Rouen, Seine-Maritime


Rouen : un policier blessé lors du contrôle de deux hommes sur une trottinette électrique


Deux individus circulant sur une trottinette ont été interpellés hier soir à Rouen, en Seine-Maritime. Le conducteur de l'engin électrique est soupçonné d’avoir volontairement percuté un policier.


Publié le Mardi 29 Septembre 2026 à 11:27


Illustration © Adobe Stock
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Les deux hommes circulaient sur une même trottinette électrique à plus de 50 km/h et franchissaient des feux rouges lorsqu’ils ont été repérés par une patrouille de police, ce lundi 28 septembre vers 18 h 55, avenue Jean-Rondeaux à Rouen.

Le conducteur a refusé de s’arrêter. Lors de la tentative d’interception, il aurait délibérément percuté un fonctionnaire, selon une source policière. Le fonctionnaire a été blessé, souffrant d’éraflures cutanées.

Interpellés après une fuite à pied

Les deux occupants ont ensuite abandonné leur engin pour prendre la fuite à pied. Le passager, âgé de 22 ans, et le conducteur, âgé de 28 ans, ont finalement été interpellés.

Tous deux ont été placés en garde à vue dans le cadre de cette affaire de refus d’obtempérer et de violences sur un agent dépositaire de l'autorité publique. La trottinette a été saisie.

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