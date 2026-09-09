Rouen : un jeune homme retrouvé mort près du pont Jeanne-d’Arc

La victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe du Smur de Rouen. Une réanimation cardio-pulmonaire a été pratiquée, sans succès. Le décès a été constaté sur place par le médecin urgentiste, précise le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).



Le corps a ensuite été laissé à la disposition de la police nationale, chargée des constatations et de préciser les circonstances du décès.



Le témoin ayant contacté les secours s’est par ailleurs dit choqué par le comportement de plusieurs personnes présentes. Selon son récit à InfoNormandie, des badauds auraient filmé la scène avec leur téléphone au lieu de porter assistance au jeune homme. « Et pourtant, ils l’ont vu se pendre », affirme-t-il.



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