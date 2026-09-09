Rouen : un jeune homme retrouvé mort près du pont Jeanne-d’Arc

Les sapeurs-pompiers et le SMUR de Rouen ont procédé à une tentative de réanimation cardio-pulmonaire sans succès - Photo transmise par un témoin.
Un jeune homme d’une vingtaine d’années a été retrouvé inconscient vers 3 heures, quai Cavelier-de-la-Salle, à proximité du pont Jeanne-d’Arc et d’un skatepark, sur la rive gauche de Rouen.
Selon un témoin qui a prévenu les secours, le jeune homme aurait « mis fin à ses jours par pendaison ». Cette hypothèse a été confirmée ce mercredi matin par une source policière.
Selon un témoin qui a prévenu les secours, le jeune homme aurait « mis fin à ses jours par pendaison ». Cette hypothèse a été confirmée ce mercredi matin par une source policière.
Des témoins auraient filmé la scène
La victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe du Smur de Rouen. Une réanimation cardio-pulmonaire a été pratiquée, sans succès. Le décès a été constaté sur place par le médecin urgentiste, précise le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).
Le corps a ensuite été laissé à la disposition de la police nationale, chargée des constatations et de préciser les circonstances du décès.
Le témoin ayant contacté les secours s’est par ailleurs dit choqué par le comportement de plusieurs personnes présentes. Selon son récit à InfoNormandie, des badauds auraient filmé la scène avec leur téléphone au lieu de porter assistance au jeune homme. « Et pourtant, ils l’ont vu se pendre », affirme-t-il.
► Besoin d’aide ? Le 3114, numéro national de prévention du suicide, est accessible gratuitement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Le corps a ensuite été laissé à la disposition de la police nationale, chargée des constatations et de préciser les circonstances du décès.
Le témoin ayant contacté les secours s’est par ailleurs dit choqué par le comportement de plusieurs personnes présentes. Selon son récit à InfoNormandie, des badauds auraient filmé la scène avec leur téléphone au lieu de porter assistance au jeune homme. « Et pourtant, ils l’ont vu se pendre », affirme-t-il.
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