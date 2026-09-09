Grandes marées : des coefficients supérieurs à 100 attendus sur le littoral normand

Avec un coefficient élevé, la différence de hauteur entre la basse mer et la pleine mer est plus importante. La mer se retire donc plus loin, mais remonte aussi plus haut et plus rapidement vers le rivage.



Des personnes peuvent ainsi se retrouver encerclées par les eaux ou entraînées au large en quelques minutes. Le risque est particulièrement élevé au plus fort du flot, à mi-chemin entre l’heure de la basse mer et celle de la pleine mer.



La préfecture maritime recommande de consulter les horaires de marée avant toute sortie, de rester attentif à l’évolution du niveau de l’eau et de ne pas s’aventurer dans un secteur sans connaître les possibilités de repli.

