Rouen : frappé avec ses propres béquilles par les voleurs de son téléphone

Le plus âgé des mis en cause a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Rouen - Illustration © Adobe Stock
Un homme a été pris à partie par deux individus dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 juillet, vers 3 heures, place Bernard-Tissot, à Rouen. Selon ses déclarations, les deux agresseurs auraient tenté de lui arracher son téléphone portable.
Face à la résistance du quadragénaire, les mis en cause se seraient emparés de ses béquilles avant de lui porter plusieurs coups au visage. Ils seraient finalement parvenus à prendre son téléphone avant de quitter les lieux.
Face à la résistance du quadragénaire, les mis en cause se seraient emparés de ses béquilles avant de lui porter plusieurs coups au visage. Ils seraient finalement parvenus à prendre son téléphone avant de quitter les lieux.
Désignés par leur victime
À leur arrivée, les policiers ont repéré deux hommes correspondant au signalement et quittant les lieux. Désignés par la victime comme étant les auteurs, ils ont été interpellés. Le téléphone, abandonné à proximité, a également été récupéré.
Les deux suspects, âgés de 19 et 30 ans, ont été placés en garde à vue puis déférés. Le plus jeune a été remis en liberté, tandis que l’homme de 30 ans a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Rouen.
Les deux suspects, âgés de 19 et 30 ans, ont été placés en garde à vue puis déférés. Le plus jeune a été remis en liberté, tandis que l’homme de 30 ans a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Rouen.
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