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Rouen : frappé avec ses propres béquilles par les voleurs de son téléphone


Deux hommes ont été interpellés après l’agression d’un quadragénaire près de la gare de Rouen. La victime aurait été frappée au visage avec ses propres béquilles.


Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 à 13:12



Le plus âgé des mis en cause a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Rouen - Illustration © Adobe Stock
Le plus âgé des mis en cause a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Rouen - Illustration © Adobe Stock
Un homme a été pris à partie par deux individus dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 juillet, vers 3 heures, place Bernard-Tissot, à Rouen. Selon ses déclarations, les deux agresseurs auraient tenté de lui arracher son téléphone portable.

Face à la résistance du quadragénaire, les mis en cause se seraient emparés de ses béquilles avant de lui porter plusieurs coups au visage. Ils seraient finalement parvenus à prendre son téléphone avant de quitter les lieux.

Désignés par leur victime

À leur arrivée, les policiers ont repéré deux hommes correspondant au signalement et quittant les lieux. Désignés par la victime comme étant les auteurs, ils ont été interpellés. Le téléphone, abandonné à proximité, a également été récupéré.

Les deux suspects, âgés de 19 et 30 ans, ont été placés en garde à vue puis déférés. Le plus jeune a été remis en liberté, tandis que l’homme de 30 ans a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Rouen.


Tags : agression, enquête, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime

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