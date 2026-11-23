Rouen : du protoxyde d’azote et des stupéfiants découverts lors d’un contrôle sur les quais

Les policiers ont saisi des bonbonnes de protoxyde d'azote, dont la détention est interdite, et des stupéfiants - Illustration,

Deux jeunes hommes ont reconnu être propriétaires de bouteilles de gaz hilarant. Une adolescente de 17 ans, en possession de stupéfiants, a été interpellée.

Publié le Lundi 23 Novembre 2026 à 11:57 Mis à jour : 23/11 - 12:03