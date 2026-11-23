Un rassemblement nocturne sur un parking du quai du Pré-aux-Loups, à Rouen (Seine-Maritime), a attiré l’attention d’une patrouille de police dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 novembre, vers 0 h 20.
Les policiers ont remarqué deux voitures autour desquelles se trouvaient plusieurs jeunes gens, garçons et filles. À leur vue, certains ont tenté de dissimuler des objets et jeté sous un véhicule ce qui semblait être des bouteilles de protoxyde d’azote.
Les policiers ont remarqué deux voitures autour desquelles se trouvaient plusieurs jeunes gens, garçons et filles. À leur vue, certains ont tenté de dissimuler des objets et jeté sous un véhicule ce qui semblait être des bouteilles de protoxyde d’azote.
Une adolescente interpellée
Une odeur de stupéfiants a également été détectée par les fonctionnaires, qui ont alors procédé au contrôle des personnes présentes. Deux bouteilles de gaz hilarant ont été découvertes dans l’habitacle de l’une des voitures. Le propriétaire du véhicule, âgé de 18 ans, et son passager, âgé de 20 ans, ont reconnu qu’elles leur appartenaient. Les bouteilles ont été saisies.
Parmi les jeunes filles présentes, une adolescente de 17 ans a spontanément remis aux policiers un sachet contenant des stupéfiants. Interpellée, la mineure a ensuite été confiée à un tiers de confiance, précise une source policière.
Parmi les jeunes filles présentes, une adolescente de 17 ans a spontanément remis aux policiers un sachet contenant des stupéfiants. Interpellée, la mineure a ensuite été confiée à un tiers de confiance, précise une source policière.
Dans la même rubrique