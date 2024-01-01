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RN158 : un poids lourd accidenté entre Falaise et Caen, la route est rouverte annonce Bison futé


La circulation est totalement interrompue sur la RN158, en direction de Caen, après un accident impliquant un poids lourd. Une déviation a été mise en place pour permettre aux automobilistes de contourner le secteur.


Publié le Mardi 4 Août 2026 à 12:47



RN158 : un poids lourd accidenté entre Falaise et Caen, la route est rouverte annonce Bison futé

Dernière minute : Bison futé annonce à 13h15 la réouverture de la route.

L’accident s’est produit en tout début d’après-midi à hauteur de l’échangeur de Cauvicourt, dans le Calvados, entraînant la fermeture de la RN158 dans le sens Falaise - Caen. Les circonstances de l’accident ne sont pas encore connues.

Les usagers sont invités à quitter l’axe par la RD183a avant de rejoindre la RN158 à l’échangeur de La Jalousie, où une déviation a été mise en place.

Circulation perturbée pendant environ deux heures

Selon la Direction interdépartementale des Routes Nord-Ouest (DIRNO), la durée de la coupure est estimée à environ deux heures, sous réserve de l’évolution des opérations de secours et d’évacuation du poids lourd accidenté.

Les automobilistes sont appelés à faire preuve de la plus grande prudence à l’approche du secteur afin de garantir la sécurité des équipes d’intervention et des autres usagers de la route.


Tags : accident, Caen, Calvados, faits divers, Falaise, poids-lourd

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