RN158 : un poids lourd accidenté entre Falaise et Caen, la route est rouverte annonce Bison futé

Dernière minute : Bison futé annonce à 13h15 la réouverture de la route.
L’accident s’est produit en tout début d’après-midi à hauteur de l’échangeur de Cauvicourt, dans le Calvados, entraînant la fermeture de la RN158 dans le sens Falaise - Caen. Les circonstances de l’accident ne sont pas encore connues.
Les usagers sont invités à quitter l’axe par la RD183a avant de rejoindre la RN158 à l’échangeur de La Jalousie, où une déviation a été mise en place.
Circulation perturbée pendant environ deux heures
Selon la Direction interdépartementale des Routes Nord-Ouest (DIRNO), la durée de la coupure est estimée à environ deux heures, sous réserve de l’évolution des opérations de secours et d’évacuation du poids lourd accidenté.
Les automobilistes sont appelés à faire preuve de la plus grande prudence à l’approche du secteur afin de garantir la sécurité des équipes d’intervention et des autres usagers de la route.
Les automobilistes sont appelés à faire preuve de la plus grande prudence à l’approche du secteur afin de garantir la sécurité des équipes d’intervention et des autres usagers de la route.