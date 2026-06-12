Rouen – Caen : un vaste chantier de renouvellement des voies à Serquigny jusqu’en août

Afin de limiter l’impact sur le trafic ferroviaire, près de 90 % des interventions sont effectuées durant la nuit, du lundi soir au samedi matin, entre 22h30 et 5h30 ou entre 23 heures et 6 heures selon les phases du chantier.



Certaines opérations plus complexes nécessitent toutefois des interruptions prolongées. C’est notamment le cas de la pose des nouveaux aiguillages, qui entraînera une interruption totale des circulations entre Serquigny et Oissel du samedi 13 juin au début du service jusqu’au dimanche 14 juin à 16 heures.



Cette coupure a été programmée durant le week-end afin de limiter les conséquences sur les déplacements quotidiens. Des solutions de substitution sont mises en place pour les voyageurs.