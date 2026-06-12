Rouen – Caen : un vaste chantier de renouvellement des voies à Serquigny jusqu’en août

Photos © SNCF Réseau
SNCF Réseau poursuit la modernisation du réseau ferroviaire normand avec un important chantier engagé à Serquigny, dans l'Eure, sur la ligne Rouen-Caen. Lancés le 18 mai, les travaux se poursuivront jusqu’au 7 août 2026 afin d’améliorer durablement la fiabilité et la performance des circulations.
L’opération prévoit le renouvellement de trois aiguillages, la rénovation de 2,21 kilomètres de voie ferrée ainsi que le remplacement du ballast, élément essentiel à la stabilité des trains. Réalisé avec le soutien de l’État et de la Région Normandie, ce chantier représente un investissement de 7,18 millions d’euros.
L’opération prévoit le renouvellement de trois aiguillages, la rénovation de 2,21 kilomètres de voie ferrée ainsi que le remplacement du ballast, élément essentiel à la stabilité des trains. Réalisé avec le soutien de l’État et de la Région Normandie, ce chantier représente un investissement de 7,18 millions d’euros.
Des travaux réalisés principalement de nuit
Afin de limiter l’impact sur le trafic ferroviaire, près de 90 % des interventions sont effectuées durant la nuit, du lundi soir au samedi matin, entre 22h30 et 5h30 ou entre 23 heures et 6 heures selon les phases du chantier.
Certaines opérations plus complexes nécessitent toutefois des interruptions prolongées. C’est notamment le cas de la pose des nouveaux aiguillages, qui entraînera une interruption totale des circulations entre Serquigny et Oissel du samedi 13 juin au début du service jusqu’au dimanche 14 juin à 16 heures.
Cette coupure a été programmée durant le week-end afin de limiter les conséquences sur les déplacements quotidiens. Des solutions de substitution sont mises en place pour les voyageurs.
Certaines opérations plus complexes nécessitent toutefois des interruptions prolongées. C’est notamment le cas de la pose des nouveaux aiguillages, qui entraînera une interruption totale des circulations entre Serquigny et Oissel du samedi 13 juin au début du service jusqu’au dimanche 14 juin à 16 heures.
Cette coupure a été programmée durant le week-end afin de limiter les conséquences sur les déplacements quotidiens. Des solutions de substitution sont mises en place pour les voyageurs.
Un investissement de plus de 7 millions d’euros
Le chantier est financé à hauteur de 71,5 % par la Région Normandie, 20 % par l’État et 8,5 % par SNCF Réseau.
Cette opération s’inscrit dans le programme de renouvellement des infrastructures ferroviaires. En moyenne, les rails, traverses et ballast doivent être remplacés tous les trente ans afin de compenser leur usure provoquée par le passage répété des trains.
À terme, ces travaux doivent permettre de renforcer la robustesse de la ligne Rouen-Caen et de garantir des conditions de circulation plus fiables pour les décennies à venir.
Cette opération s’inscrit dans le programme de renouvellement des infrastructures ferroviaires. En moyenne, les rails, traverses et ballast doivent être remplacés tous les trente ans afin de compenser leur usure provoquée par le passage répété des trains.
À terme, ces travaux doivent permettre de renforcer la robustesse de la ligne Rouen-Caen et de garantir des conditions de circulation plus fiables pour les décennies à venir.
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